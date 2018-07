Oficial. Piccini vai reforçar o Valencia

Até ao momento ainda não se sabe a duração do contrato, nem o valor pago ao Sporting pelo Valencia

Piccini é o novo reforço do Valencia, anunciou esta segunda-feria o clube espanhol através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

Apesar de não ser revelado o nome, nem a cara do futebolista, é possível perceber que se trata do ex-jogador do Sporting.

Até ao momento ainda não se sabe a duração do contrato, nem o valor pago ao Sporting pelo Valencia.