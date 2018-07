Príncipe Filipe II morreu? Rainha está ‘furiosa’ com notícias falsas

Durante a semana passada, surgiram várias notícias que davam conta da morte do príncipe Filipe II. Ao que parece, Isabel II não gostou do que viu nos jornais...

Ora, segundo o jornal The Sun, a rainha Isabel, que se encontra de férias na Escócia, ficou furiosa com as notícias falsas. Segundo o jornal, a rainha não descansou enquanto não falou com o seu marido e acabou mesmo por fazer uma chamada telefónico de 10 minutos para o Palácio de Buckingham.

Isto porque Isabel e Filipe estão a passar férias separados: a rainha foi para Balmoral, o castelo escocês onde a família real passa as férias de verão, e Filipe na residência oficial da Casa Real britânica, devido à idade avançada e a questões de saúde.

O Duque de Edimburgo, que já completou 97 anos, já teve vários problemas de saúde, mas não corre risco de vida: fonte próxima da família real garantiu que “o Duque de Edimburgo não só não está doente como se encontra em muito boa forma e a recuperar bem da operação recente a que foi submetido à anca”.