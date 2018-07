BEI financia a construção de três novas barragens

No total o projeto está avaliado em 1,5 mil milhões de euros.

O projeto para a criação de três novas barragens e centrais hidroelétricas nos rios Tâmega e Torno, a cargo da empresa de distribuição espanhola Iberdrola, receberá um empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) de 650 milhões de euros. Ontem foi assinado o contrato relativo à primeira parcela do empréstimo, num total de 500 milhões. No total o projeto está avaliado em 1,5 mil milhões de euros.

As novas infraestruturas da Iberdrola terão uma capacidade total de 1.158 MW e deverão começar a funcionar em 2023.

As barragens (Alto Tâmega, Daivões e Gouvães) situam-se na bacia do rio Douro e prevê-se que forneçam, em média, 1.760 GWh por ano ao mercado ibérico.

Na nota, o BEI e a Iberdrola salientam que o projeto “fomentará a atividade económica e a empregabilidade”, desde logo com a contratação de cerca de 13.500 pessoas durante a fase de construção, número que inclui empregos diretos e indiretos.

Acrescem “centenas de empregos” que serão criados já na fase de operação, adiantam estas entidades.