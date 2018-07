Circo. Cardinali aproveita nascimento de cria para criticar partidos políticos

A família de 4 patas do Circo Victor Hugo Cardinali está maior com o nascimento de mais uma cria de camelo! O parto ocorreu naturalmente e tanto a progenitora como a cria se encontram em perfeito estado de saúde. “Faia” já aprendeu a andar e a mamar e tal como a mãe não estranhou a presença humana e já criou laços afectivos com os tratadores. Com apenas alguns dias de vida, já se percebe que Faia adora brincadeiras e atenção, o que nos leva a crer que daqui a uns anos vai ser sem dúvida uma estrela do espectáculo. Numa altura em que alguns partidos de esquerda, influenciados pelo lobby animalista, atacam o circo com afirmações falsas de que o bem-estar animal não existe no Circo em Portugal, o Circo Victor Hugo Cardinali vem mais uma vez contrapor e provar que é possível um circo dar as melhores condições aos seus animais. #victorhugocardinali #circovictorhugocardinali #circocardinali #circo #circus #cirque #aninal #baby #camelo #camel #cub #2018 #portugal #bemestaranimal #animalwelfare

A post shared by Circo Victor Hugo Cardinali (@circovictorhugocardinali) on Jul 23, 2018 at 6:17am PDT