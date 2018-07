Ronaldo? 33 anos. Corpo de Ronaldo? 20

Cristiano Ronaldo tem 33 anos…mas só mesmo no papel.

Matteo Bonetti, comentador italiano, teve acesso aos resultados dos exames médicos realizados pelo internacional português na Juventus e partilhou-os na imprensa.

O craque sempre foi conhecido por ser um atleta extremamente preocupado com a sua condição física, mas os números revelados agora no Twitter são fora do vulgar: 7% de gordura corporal e 50 % de massa muscular.

Além disso, há ainda números bem elucidativos da sua forma física. No golo de pontapé de bicicleta frente à Juventus, o português elevou o pé a quase 2,40 metros de altura e rematou a uma potência de 72 quilómetros por hora. Já neste mundial, os radares não perdoaram e Ronaldo foi o mais rápido na competição, tendo feito um sprint a 33.98km.

Se restam dúvidas à possibilidade de Ronaldo participar no próximo mundial, estes números limpam com todas as questões: daqui a quatro anos, o melhor do mundo terá 24.