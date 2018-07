O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, abriu um inquérito ao funcionamento do centro de instalação temporária do SEF no aeroporto de Lisboa, onde ficam retidos menores filhos de requerentes de asilo.

Além do inquérito pedido à Inspeção Geral do MAI, o ministro solicitou ainda ao SEF um relatório urgente sobre o cumprimento das recomendações da Provedoria de Justiça.