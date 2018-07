Marcas com ‘H’: TEX MB, duas mãos e uma marca que não param

A TEX MB é já uma marca de referência no panorama nacional do macramé.

Marta Barros dedica-se de alma e coração a este projecto e o resultado está à vista: através das suas mãos, o macramé reinventa diversas peças que pareciam não ter grande relevância nas nossas casas. De uma arte milenar se fez uma tendência, e a TEX MB estará sempre na linha da frente.

Perguntámos à Marta Barros pelas origens e sonhos da TEX MB e eis o que ela nos revelou:



TEX MB, por Marta Barros (Lisboa) na arte do Macramé

TEX MB EM DATAS:

A TEX MB surgiu numa altura da minha vida em que tive tempo para fazer outras coisas de que gostava, para além de trabalhar. Sempre me interessei por decoração e por estar a par das tendências. Uma noite, num jantar, uma amiga mostrou-me umas fotografias de macramé. Eu não conhecia, mas fiquei logo rendida. Procurei mais informação e fui fazer um workshop de iniciação. E nunca mais parei. A primeira a acreditar foi a minha mãe; ela é o meu braço direito e a opinião que mais conta para mim. A família e os amigos davam força e diziam para eu ir em frente. Na minha cabeça, surgiam cada vez mais ideias e as encomendas começavam a chegar…

Numa manhã de Novembro de 2016, enchi-me de coragem e fui às finanças. Estava criada a TEX MB. Logo em Dezembro, celebramos a nossa primeira parceria com a Mondala. Juntas, temos renovado a cada estação as ideias e explorado a aplicação do macramé aos acessórios de moda. Em Março de 2017, a convite da Oficina 166, iniciamos conversações para aquele que, provavelmente, foi o maior trabalho de macramé desenvolvido do mundo. A decoração de um stand português na Heimtextile 2018 foi um sucesso, e mais de 12.500 metros de corda nos passaram pelas mãos. Entretanto, lançamos um serviço de aluguer de peças para decoração de eventos, começamos a trabalhar com empresas de decoração, vendemos peças para 4 continentes… enfim!

A aceitação das pessoas tem aumentado, o que se reflete em mais trabalho. Por isso, hoje, o balanço é muito positivo: temos as nossas peças expostas em oito lojas de Norte a Sul do país, mas não abdicamos de fazer alguns mercados, o que nos possibilita um contacto directo com o cliente e assim conhecer pessoas fantásticas e inspiradoras.

Tex vem de Martex, que é a alcunha pela qual as minhas amigas, carinhosamente, me tratam. MB quer dizer Marta Barros. A Tex já não consegue separar-se da Marta, que encontrou uma nova fonte de inspiração para a sua vida: o macramé. Por isso, a minha marca não podia ter outro nome senão o meu. Espero que gostem. E obrigada às minhas amigas.

A TEX MB PARA ESTE MUNDO E O OUTRO:

A nossa missão é estabelecermo-nos como uma marca que as pessoas procuram porque oferece duas coisas: qualidade e uma alternativa aos tradicionais adornos que costumamos utilizar para decorar os nossos espaços. Empenho-me para conseguir corresponder à expectativa do cliente quando me pede uma peça com determinadas medidas e também para lhe oferecer o melhor – utilizo corda 100% algodão, produzida em Portugal. Lembrando que o macramé é uma técnica completamente artesanal, ou seja, não utiliza nenhum tipo de máquina, cada peça é especial e carrega as marcas de um trabalho feito totalmente à mão. Implica muito envolvimento e concentração, e por isso faço-as com amor, como se fossem para mim. Depois vão para as suas novas casas, e eu fico com o coração apertado. Mas rapidamente melhoro quando começo a fazer outra!

QUEM ‘MERECIA’ MESMO TER UMA PEÇA TEX MB EM CASA:

Escolher apenas um é difícil… Há bastantes pessoas de diversas áreas cujo trabalho admiro muito. Não sei se para vocês será um ícone, mas se só posso escolher uma pessoa, então elejo a Crimson Rose, Co-Founder & Head Art Department of Burning Man Project. Tive oportunidade de a ouvir falar sobre a importância da creatividade, da Arte e da expressão artística no nosso trabalho. Foi no Web Summit, e fiquei fascinada com as suas ideias. Elas tiveram uma grande importância e influência na forma como hoje em dia interpreto e executo o meu trabalho de artesã, quem sabe um dia de artista (com direito a uma peça exposta em casa dela)!

PROJECTO DE SONHO OU MISSÃO (QUASE) IMPOSSÍVEL:

Gostava de fazer uma peça gigante com a Joana Vasconcelos. Gosto do trabalho dela, acho visionário e também me identifico com aquele sentimento patriótico de estima e admiração pela cultura do nosso país. Já lho sugeri, e do gabinete até me responderam muito amavelmente. Quem sabe um dia…! Mas, todos os projectos que continuarem a chegar e que me permitam manter a marca viva e activa são “de sonho”. O meu desejo é que as minhas mãos não parem e, por consequência, que as parcerias sejam cada vez mais e que as pessoas continuem a querer ter peças minhas nas suas casas. Se algum dia a TEX MB conseguir conquistar um lugar no panorama da decoração, vou ficar muito feliz. E se algum dia as pessoas, deparando-se-lhes uma peça minha, disserem: isto é TEX MB! … então eu vou estar tão feliz, que não poderei pedir mais nada. E sentirei o gosto da tal cereja que dizem que vem em cima do bolo.





A TEX MB é já uma marca de referência no panorama nacional do macramé e por isso foi eleita pela homy uma marca com 'h'

