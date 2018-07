Taylor Swift cai durante espetáculo após rasteira de um bailarino

No passado domingo, dia 22, Taylor Swift deu um concerto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e os espetadores presentes foram surpreendidos por algo que não estava no ‘programa’: uma queda durante o espetáculo.

A cantora norte-americana caiu devido a uma rasteira provocada por um dos seus bailarinos. Nada disto foi propositado, mas o vídeo está já a correr pelo mundo. Taylor, sempre bem-disposta, não reagiu mal, riu-se e interagiu com o seu colega de palco.