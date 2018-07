Ferro Rodrigues. "Portugal sente de perto a dor do povo grego"

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República (AR), já manifestou “profunda consternação” em relação aos incêndios trágicos ativos na Grécia.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da tragédia ocorrida em Mati, que tantas vítimas e sofrimento causou. Portugal, nação que tanto tem sofrido com a tragédia dos fogos florestais, sente de perto a dor do povo grego", lê-se no texto no texto divulgado na página oficial da AR.

Recorde-se que também Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já manifestaram “solidariedade” por toda a situação vivida na Grécia.

Até ao momento, os fogos que lavraram na Grécia já causaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos.