Papa deixa mensagem à Grécia e ao Laos

O papa Francisco enviou esta terça-feira uma mensagem de encorajamento a todos os que participam nas operações de combate aos incêndios na Grécia, mas também para as vítimas do colapso de uma barragem hidroelétrica no Laos.

Através de um telegrama, o papa manifestou a sua “profunda tristeza” e “sincera solidariedade” a todos os afetados pela tragédia que se faz sentir na Grécia, numa mensagem também de ânimo para as autoridades e todos os grupos que continuam a resgatar as vítimas.

Mas o colapso da barragem hidroelétrica de Xepian-Xe Nam Noy, em Laos, não foi esquecido. O papa enviou também os pêsames e expressou “sincera solidariedade por todos os afetados pelo desastre”, já que várias pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas. Também 6.600 pessoas ficaram desalojadas depois do colapso.