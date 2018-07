EUA. Nesta zona os homicidas não são condenados

Parece estranho mas é mesmo verdade. Legalmente, é possível matar alguém no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos da América, sem que haja qualquer punição.

A lei é confusa e o raciocínio de Brian C Kalt, professor de direito da Universidade do Michigan, ainda mais. Mas o seu estudo parece, na teoria, ter alguma razão. Passemos a explicar: Yellowstone é uma zona federal. A maior parte do território situa-se no estado do Wyoming, mas existem duas porções que pertencem a outros estados: Montana e Idaho. O problema está exatamente nesta divisão.

Para não causar mais confusões, ficou estipulado que Yellowstone estaria sob a jurisdição do distrito do Wyoming – os distritos são divisões administrativas que se encontram sob a alçada do governo federal e que lidam diretamente com questões federais, nomeadamente questões legais. Ora, de acordo com a Sexta Emenda da Constituição norte-americana, uma pessoa que comete um crime federal tem de ser julgada por “um júri do estado e do distrito onde o crime ocorreu”. Assim, se o crime for cometido na zona que pertence ao estado do Idaho mas que está sob a jurisdição do distrito do Wyoming, é impossível julgar este caso.

Isto porque, de acordo com os últimos censos norte-americanos, não existem pessoas que vivam naquela zona do Parque de Yellowstone. Por isso, não existem pessoas com estas duas características: ser do estado do Idaho e do distrito de Wyoming. Não existindo pessoas para formar um júri, não pode haver julgamento e, consequentemente, não há condenação.

É algo confuso, até porque tal acontece devido a um lapso na jurisdição, mas de qualquer das formas não deixa de ser verdade. “Ninguém presta atenção a esta questão. Se o fizessem, já estaria resolvida quer nos tribunais, quer no Congresso”, refere Kalt no seu estudo, ‘The Perfect Crime’. “Os tribunais podem ou não admitir que existe esta falha. Este estudo não tem como objetivo incentivar alguém a cometer um crime, mas, de qualquer forma, o problema não devia ser ignorado”, acrescenta.

Esta falha na lei até já serviu de inspiração ao livro ‘Free Fire’, de C.J. Box, e ao filme ‘Population Zero’ (2016).

Para saber mais sobre o estudo de Brian C. Kalt, clique aqui