Tudo aconteceu durante a festa de verão da TVI, no fim de semana passado. Alexandra Lencastre estava a dançar para os fotógrafos e fãs que se encontravam no local, quando Paulo Pires decidiu juntar-se à festa.



Enquanto dançava, o ator deu um empurrão à colega de profissão. Alexandra Lencastre levou o momento na brincadeira, mas Paulo Pires mostrou-se preocupado com a força do 'encontrão'.



O momento foi partilhado nas redes sociais do ator.

