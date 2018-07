Golfe. 6 campeões regressam para a 10.ª edição no Amendoeira Resort

As portuguesas Inês Belchior (sub-10) e Ana da Costa Rodrigues (sub-12), a inglesa Sarah Mardani (sub-14), os britânicos Luca Randall (sub-9), Oscar Lent (sub-10) e Owen Meeds (sub-16) são os campeões que voltaram ao Amendoeira Golf Resort para defenderem o título, embora alguns deles tenham, entretanto, transitado para o escalão etário superior

O Oceânico World Kids Golf já não é, como aconteceu nas suas primeiras nove edições, o único torneio juvenil português a contar para o ranking mundial amador de golfe, mas, em contrapartida, realizou várias parcerias que permitem-lhe manter um estatuto à parte.

É o caso do Tournament Golf College (TGC), que traz atletas da sua escola em Inglaterra e ainda promove naquele país o torneio português; É também a disponibilização por parte da PGA de Portugal de um convite para o campeão da classificação de sub-18 para um torneio do Portugal Pro Golf Tour de 2018/2019 a realizar neste Amendoeira Golf Resort; É ainda o caso de o evento gozar de várias parcerias com media de prestígio, que lhe permitem ter uma boa cobertura mediática, incluindo reportagens alargadas na Sky Sports e na SportTV (via CN Sports).

O Oceânico World Kids Golf continua, assim, a crescer e a consolidar a sua posição, como pode verificar-se pelo facto de ter aumentado nesta 10.ª edição os seus números de participantes e de países representados: respetivamente 147 e 17 (136 e 13 em 2017).

Tendo em conta que se trata de um evento fulcral para o Turismo no Algarve, trazendo centenas de pessoas durante uma semana a Silves, vale a pena salientar que há atletas da Austrália, Áustria, Alemanha, África do Sul, Bélgica, China, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Portugal, Polónia, País de Gales e Suíça.

Na cerimónia de abertura, Chris T. Howell, do Grupo Oceânico, o mentor deste projeto, referiu a qualidade dos dois campos que acolhem a competição, o Oceânico Faldo e o Oceânico O’Connor Jr.: «Trabalhámos muito nos campos e estão em fantásticas condições, muito perto do que poderão encontrar em grandes campeonatos pelo mundo fora».

Depois de algumas voltas de treino e da primeira ronda de competição, vários foram os jovens que referiram essas boas condições dos campos, sobretudo os britânicos que fizeram várias comparações com os campos muito mais secos em que têm jogado nos últimos tempos, devido à “mini-seca” que tem assolado o Reino Unido nas últimas semanas.

Ela Clark, a apresentadora dos World Golf Awards, que este ano desempenha as funções de ‘speaker’ oficial do torneio, recordou também na cerimónia de abertura que «O Faldo Course recebeu em 2016 o prémio de melhor campo de golfe do ano». Não é todos os dias que a maioria destes jovens tem a oportunidade de competir num campo desenhado pelo antigo n.º1 mundial Nick Faldo.

O primeiro dos três dias de competição decorreu hoje (terça-feira), com temperaturas a rondar os 30 graus Celsius e pouco vento. Houve, por isso, bons resultados, com destaque para as 4 pancadas abaixo do Par do inglês Jack Dirkin no escalão de sub-9, também as -4 do espanhol Kostka Horno nos sub-10 (ambos no Oceânico O’Connor Jr. Course), as 3 pancadas abaixo do Par dos portugueses Lucas Lopes Azinheiro e Gonçalo Teodoro, respetivamente nos sub-16 e nos sub-18 (ambos no Oceânico Faldo Course), e ainda os resultados de -1 do português João Iglésias nos sub-14 e do escocês residente no Algarve Jamie Mann nos sub-16 (também ambos no Oceânico Faldo Course).

Os líderes das classificações gross após a primeira volta são os seguintes: Em sub-9 Maria Francisca Salgado (Portugal) com 4 pontos (+18) e Jack Dirkin (Inglaterra) com 22 (-4); Em sub-10, Gabriel Sardo (Portugal) com 33 (+3); Em sub-12, Sophie Mardani (Inglaterra) com 17 (+23) e Kostka Horno (Espanha) com 40 (-4); Em sub-14, Emilie von Finckenstein (Alemanha) com 75 pancadas (+3) e João Iglésias (Portugal) com 71 (-1); Em sub-16, Filipa Capelo (Portugal) com 76 (+4) e Lucas Lopes Azinheiro (Portugal) com 69 (-3); Em sub-18, Jessica Adams (Reino Unido) com 85 (+13) e Gonçalo Teodoro (Portugal) com 69 (-3).