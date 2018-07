Grupo Santander lucra 3752 milhões de euros no primeiro semestre

A operação que tem em Portugal teve um lucro de 250 milhões de euros de janeiro a junho, um aumento de 6%, com um crescimento de receitas que ultrapassou as despesas.

O grupo espanhol Santander obteve um lucro de 3752 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um aumento de 4% em relação a igual período do ano passado, mesmo depois de ter tido despesas de 300 milhões com a integração do Banco Popular. Mas se fossem excluídos esses custos não recorrentes teria tido um benefício de 4.052 milhões de euros, um aumento de 25%, devido ao crescimento das receitas com os clientes.

Devido às despesas com a integração do Banco Popular, comprado em 7 de junho de 2017, o lucro do grupo no segundo trimestre do ano caiu 3%, para 1.698 milhões de euros, em relação ao mesmo período um ano antes.

Por outro lado, o esforço colocado na vinculação de clientes favoreceu um aumento de 10% na margem de lucro e de 13% das receitas em comissões, em euros constantes, e a qualidade do crédito continuou a melhorar com a taxa de crédito mal parado a situar-se nos 3,92% no final de junho, menos 145 pontos básicos do que há um ano.

O banco sublinha que o número de clientes que utiliza os seus serviços digitais (internet) aumentou em 23%, para 28,3 milhões de euros nos últimos 12 meses, com 47% dos clientes ativos a utilizarem habitualmente estes serviços.

O rácio de capital CT1 do Santander atingiu os 10,80% em 30 de junho último e o grupo prevê cumprir o seu objetivo de aumentar o benefício por ação para mais de 10% em 2018.

Ainda eno mercado nacional, o grupo salienta que “continua centrado” na integração do Popular, “que avança como estava previsto”.