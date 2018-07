Greve. Sindicato diz que cerca de 50% dos voos da Ryanair no continente foram cancelados

Cerca de 50% dos voos da Ryanair com partida e chegada aos aeroportos do continente foram cancelados devido à greve dos tripulantes de cabine, segundo dados do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil às 09:00 de hoje.

Os tripulantes de cabine da transportadora aérea Ryanair cumprem hoje e quinta-feira uma greve europeia para exigirem a aplicação da lei nacional.

“Neste momento temos cerca de 50% de voos cancelados nas três bases de Portugal continental [Faro, Lisboa e Porto] e neste momento em Ponta Delgada [Açores] temos a informação de que um voo irá realizar-se”, disse à agência Lusa o sindicalista Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

De acordo com Bruno Fialho, até às 09:00 foram cancelados cinco voos em Faro, oito no Porto e três em Lisboa.

“Já há também três voos cancelados em Lisboa à tarde”, disse.

O sindicalista adiantou também à Lusa que na terça-feira, vários tripulantes de cabine portugueses receberam uma carta da empresa com ameaças.

“Ontem [terça-feira] houve a pior das situações ilegais: Foi uma coação sobre os trabalhadores. Foi enviada uma carta ameaçando os mesmos de que se não fossem voar em dias de folga e que batiam nos dias da greve iriam ser despedidos. Isto em Portugal é crime e não sei o que o Governo português pretende fazer sobre todas as provas que já foram apresentadas da conduta que a Ryanair tem com os trabalhadores portugueses”, adiantou.

Redução da frota em Dublin

Também hoje a companhia aérea anunciou a redução de 20% da sua frota em Dublin, Irlanda, ameaçando 300 postos de trabalho - 100 pilotos e de 200 elementos do pessoal de cabine - relacionando a medida com a queda das reservas e à greve dos pilotos no país.

A companhia, de preços de baixos custos, indica que a medida foi já comunicada à bolsa de Londres.

O grupo acrescenta que vai dar prioridade às atividades na Polónia.

Em Dublin, a Ryanair vai passar assim a dispor de 24 aparelhos sendo que atualmente tem 30 aviões na capital irlandesa.