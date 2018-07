Paquistão. Confirmados 32 mortos em dia de eleições após explosão provocada pelo Daesh

Em dia de eleições no Paquistão, esta quarta-feira, uma pessoa fez-se explodir na cidade de Quetta. Num novo balanço, o The Independent adiantou que a explosão fez 32 mortos e mais de 30 feridos. O atentado já foi reivindicado pelo Daesh.

A explosão ocorreu perto de um local para onde os eleitores se dirigiam para votar, perto de uma escola. O número de feridos ainda não é conhecido ao certo.

Uma das pessoas no local contou ao The Independent que o suicida parecia ter como alvo principal uma carrinha da polícia, sendo que, três das vítimas mortais do ataque são polícias.

As autoridades paquistanesas ainda não comentaram a natureza da explosão, mas adiantaram que também duas crianças foram vítimas do ataque.

No início do mês, 149 pessoas foram mortas num comício para as eleições do dia de hoje, na cidade de Mastung. Também se tratou de um bombista suicida do Daesh.