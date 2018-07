Trump quis pagar “com dinheiro vivo” o silêncio de uma modelo da Playboy

Numa gravação revelada pela CNN, esta terça-feira, ouve-se Donald Trump a discutir com o seu advogado Michael Cohen sobre como deveriam pagar àmodelo da Playboy, Karen McDougal, para obter os direitos sobre a história de um caso entre os dois. Na gravação ouve-se Trump a dizer “paga com dinheiro vivo”, quando Cohen afirma que tem de pagar à modelo.

A conversa é de setembro de 2016, dois meses antes de Trump ser eleito para ocupar o cargo de presidente. A gravação foi entregue à CNN pelo advogado de Michael Cohen, Lanny Davis. Este afirma que apenas divulgou esta gravação para provar que o seu cliente quis proceder de forma legal, enquanto Trump quis pagar em “dinheiro vivo”.

Para além do facto de Cohen poder sair isento deste caso, Davis confessou à CNN que queria que as pessoas ouvissem a maneira como Trump falava desta forma de pagamento, que é o método elegido por “traficantes de droga e mafiosos”.

“Temos a verdade do nosso lado e eles [a administração] estão com medo”, acrescentou o advogado de Cohen.

Pode-se ouvir Cohen a explicar os seus planos relativos à criação de uma empresa, através da qual iria comprar os direitos à história. Cohen tem sido investigado pelo FBI devido a transações financeiras e já foram obtidas 12 gravações relativas a Donald Trump.

Segundo as autoridades à CNN, Cohen tem-se demonstrado disposto a colaborar com o FBI.

Karen McDougal confirma este caso com o presidente norte-americano, há dez anos, mas o líder norte-americano nega-o. Segundo o National Enquirer, os direitos a esta história foram adquiridos por um valor de 150 mil dólares (equivalente a cerca de 128 mil euros).

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording "https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9