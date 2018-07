3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões vai ser transmitida na BTV

Já se sabia que na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões o Benfica iria defrontar os turcos do Fenerbahçe e que a primeira mão seria disputada a 7 de agosto no estádio da Luz, mas esta quarta-feira começou com uma novidade: a primeira mão da eliminatória vai ser transmitida na BTV.

O canal oficial dos encarnados concretiza assim um feito inédito: será o primeiro jogo de uma competição europeia a passar no canal.

Ainda assim, este poderá não ser o único jogo do Benfica na Liga dos Campeões a passar na BTV. Caso as águias eliminem o vice-campeão da Turquia irão disputar o play-off de acesso e o Benfica quer o jogo dessa eliminatória também a dar no seu canal. Contudo, as negociações vão ser tudo menos fáceis: em Portugal, os direitos televisivos da liga milionária foram adquiridos pela Eleven Sports e os jogos do play-off já estão nesse “pacote”.