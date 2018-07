Há mais mulheres no Parlamento

Existem mais sete mulheres no parlamento, fazendo um total de 82 deputadas

De acordo com o balanço provisório da terceira sessão legislativa, existem, neste momento, 82 deputadas no Parlamento - mais sete (75) do que em 2015.

Em resultado da lei da paridade, que visa a apresentação mínima de 33% de cada um dos sexos nas listas, fez-se notar nas bancadas do parlamento um aumento de 38% relativamente à presença feminina, nos últimos três anos.

De acordo com o balaço feito pela Assembleia da República (AR), o PSD tem mais duas mulheres como deputadas – um total de 30 -, o PS passou de 27 para 31 e o CDS tem mais uma deputada – total de oito mulheres.

Partidos como o BE e o PCP mantiveram os números de representantes do sexo feminino, seis cada.

O PEV tem dois representantes – um homem e uma mulher.

Quanto ao PAN, apenas têm um representante e é um homem.