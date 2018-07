Preparado para as festas de verão? Atenção: a PSP deixou um alerta

A PSP usou a sua página no Facebook para deixar um alerta a todos os que participam nas festas de verão espalhadas pelo país: se encontrar um artigo pirotécnico no meio do chão, não toque no produto.

“Aproximam-se as festas de verão acompanhadas do lançamento de artigos de pirotecnia, ficando nos terrenos e imediações alguns vestígios após a festa. Estes artigos, que ainda não explodiram, são encontrados e manuseados pelo público (incluindo crianças) causando acidentes”, lê-se na publicação da PSP.

A polícia revela que, no ano passado, em Portugal, ocorreram dois acidentes com artigos pirotécnicos, deixando as vítimas com várias lesões. “Alguns destes objetos parecem ‘bombinhas de Carnaval’ e suscitam a curiosidade, mas são no entanto fabricados com intuito profissional e só podem ser manuseados por profissionais”, explica a PSP.

“Há o risco de graves lesões, pelo que aconselhamos vivamente que o público não toque nestes produtos, devendo de imediato alertar as autoridades policiais locais para a recolha”, avisa a PSP.