Fogos na Grécia. Ficaram noivos em Portugal e foram apanhados pelas chamas durante a lua-de-mel

Zoe Holohan e Brian O’Callaghan-Westropp estavam a viver uma lua-de-mel de sonho quando foram apanhados por aquilo que é já considerado uma das maiores tragédias de sempre.

Brian e Zoe estavam a passar férias em Portugal quando o homem irlandês surpreendeu a sua namorada com um pedido de casamento. Acabaram mesmo por dar o nó e escolheram a aldeia de Mati, na Grécia, para celebrar a lua-de-mel, conta o jornal Irish Times.

Esta foi uma das aldeias atingidas pelos fogos que têm fustigado a Grécia. De acordo com o mesmo jornal, Zoe e Brian foram apanhados de surpresa pelas chamas. Aterrorizados, tentaram fugir de carro. No entanto, como a grande maioria dos que também tentaram fugir pela estrada, acabaram por ficar ‘presos’ no trânsito e completaram a fuga a pé, em direção à praia.

Com a aflição, os dois separam-se durante o caminho e Zoe só se apercebeu de que não estava com o seu marido quando chegou à praia. A jovem sofreu ferimentos ligeiros durante a fuga e Brian continua desaparecido.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda entrou já em contacto com as autoridades gregas e aguarda novidades.