Filho de Will Smith deseja-lhe "um lindo dia" (sim, escrito em português)

Jaden Smith publicou uma mensagem, no Twitter, em português. Porquê? Ainda ninguém sabe.

O jovem de 20 anos, que interpretou o papel principal na versão mais recente de Karate Kid, revelou ter uma paixão pelo Brasil. Isso não tem passado despercebido nas mais recentes publicações no Twitter, que surgem em português.

No dia 19 de julho, o filho de Will Smith publicou “I Love You Brazil” (Eu amo-te, Brasil) e desde desse dia que as publicações não param de surgir: desde “Às vezes fico muito triste” até “Tenha um lindo dia”, o jovem vai deixando vários tweets em português.

Tenha um lindo dia pic.twitter.com/fIxJgu3ZEg — Jaden Smith (@officialjaden) July 24, 2018

O porquê destas mensagens? Ainda não se sabe. Pode ser apenas uma paixão pela língua portuguesa.