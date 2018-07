SAD e clube demonstram apoio às claques do Sporting

"É mais fácil ganhar com o apoio das claques”

Artur Torres Pereira e Sousa Cintra deram, esta tarde de quarta-feira, uma conferência de imprensa com os representantes de cada claque do Sporting Clube de Portugal: Juventude Leonina, Diretivo Ultras XXI, Brigada e Torcida Verde.

Sousa Cintra foi quem iniciou a conferência e começou por enfatizar o papel das claques na vida do clube, dizendo que “é mais fácil ganhar com o apoio das claques” e que os grupos de adeptos organizados vão “dar uma lição ao país”. Sousa Cintra acrescentou ainda que o lema “liberdade com responsabilidade” imperará na vida das claques.

Em seguida, foi a vez de Artur Torres Pereira responder às questões. O presidente da comissão de gestão do emblema de Alvalade sublinhou a existência de um “protocolo vigente e em vigor”. Garantiu ainda que “ os quatro grupos organizados vão continuar a fazer dos jogos uma festa” e que ““o que se vai passar no sábado [jogo de apresentação aos sócios] é uma demonstração inequívoca de unidade entre todos”.

Artur Torres Pereira dirigiu ainda palavras ao emblema da Luz, dizendo que “ no Sporting, os grupos de adeptos não funcionam às cegas, estão inscritos, cumprem a lei, ao contrário do que se passa aqui ao lado”. Foi ainda negada a notícia avançada pelo Correio da Manhã, que falava de uma suposta dívida da Juventude Leonina num valor de um milhão de euros.

Em relação ao ataque do passado mês de maio na academia, os dirigentes afirmaram “que faz parte do passado” e “que as feridas estão já saradas”.