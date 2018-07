Passagem de CAE para CMEC foi desfavorável à EDP

A passagem de CAE para os CMEC foi “ligeiramente desfavorável” à elétrica. O alerta é feito pelo economista João Duque, que fez uma análise financeira dos contratos atualmente a vigor, a pedido da EDP. Mas acrescentou: esta é uma “conta estritamente financeira”.

“Feitas as contas, nós chegamos à conclusão de que a passagem de CAE para CMEC não é favorável à EDP, aliás até é ligeiramente desfavorável”, referiu o responsável, na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia.

De acordo com o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), usada “a técnica adequada”, o estudo deteta que “a EDP foi relativamente penalizada na passagem” de CAE para CMEC, “mas isso é uma conta estritamente financeira”, acrescentando ainda que “há mais vida para além do lucro contabilístico-financeiro. Nós sabemos que as administrações têm alguma liberdade e sabem que há várias mãos para fazer negócio. A EDP está num negócio muito global”.

João Duque sublinhou que, simultaneamente, a EDP “estaria a negociar a extensão das concessões das hídricas”, assumindo não ter capacidade para discutir porque é que “a EDP aceitou esta alteração que até lhe era ligeiramente desfavorável”.

Recorde-se que, os CMEC são uma compensação relativa à cessação antecipada de contratos de aquisição de energia (CAE)”, o que aconteceu na sequência da transposição de legislação europeia no final de 2004, tendo depois sido revistos em 2007. Ainda assim, mantiveram-se dois CAE - Turbogás e Tejo Energia - que são geridos pela REN Trading.