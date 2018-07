Tubarão dá à costa e é arrastado por turistas para tirarem ‘selfies’ | Foto e Vídeo

Um tubarão deu à costa em Fire Island, numa praia em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e quando os banhistas que se encontravam no local se aperceberam da situação, arrastaram o animal para a praia para poderem tirar uma ‘selfie’ com o animal.

O animal foi literalmente puxado da água pela cauda e, na fotografia publicadas nas redes sociais, pode ver-se uma multidão reunida à volta do tubarão, enquanto tiram fotografias. O animal ficou vários minutos na areia, sem conseguir respirar.

No entanto, apesar da atitude dos banhistas, o animal acabou por ser colocado de volta no mar, mas ainda assim os responsáveis locais avisam que é totalmente ilegal levar espécies protegidas, como é o caso do tubarão-tigre, para a praia.

“O tubarão nunca devia ter sido retirado da água assim”, disse o diretor do Programa de Pesquisa de Tubarões da Flórida no Museu de História Natural da Flórida, ao The Dodo. “Não há dúvida de que estava muito calor quando a foto foi tirada, e uma vez fora da água, os tubarões não conseguem respirar.”, exclamou.