"Vai ter que haver redução nos limites de captura da sardinha"

Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, assumiu ontem que em 2019 “vai ter de haver uma redução nos limites de captura de sardinha”, mas garantiu que a “suspensão total está completamente fora de hipótese”. De acordo com a responsável por esta pasta, não existe “razão para deixar de haver pesca. Quer Portugal quer Espanha se baterão contra”.

De acordo com o Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES), não há margem para dúvidas: "Deve haver captura zero em 2019". Porquê? O parecer científico do organismo explica que o nível de biomassa (peixes com mais de um ano) é inferior a metade do limite biológico de segurança. Ou seja, estamos a falar do valor considerado adequado para a recuperação da espécie. Lê-se no documento: "O recrutamento [peixes em idade reprodutiva] tem estado no nível mais baixo desde 2006 e em 2017 foi estimado como o mais baixo em toda a série histórica". Mas nem todos concordam.

Com os pescadores a contestar cada vez mais os resultados deste parecer, Ana Paula Vitorino já tinha tomado posição e fez saber, na semana passada, que "o Conselho Internacional para a Exploração do Mar dá um parecer científico com base na informação que tem, mas o que é facto é que muitas vezes peca por excesso". E é por isso que, segundo a ministra do Mar, o Governo tem estado "a fazer um trabalho aprofundado sobre a matéria".