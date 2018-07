"Estou a dar o meu melhor ao Salvador, mas sozinha não chego lá" | Foto

Este é um tema que a mim me diz muito. O Salvador é meu amigo e hoje também ficou amigo do Caju. A nossa amizade tem pouco tempo mas, a cada dia que passa, eu gosto cada vez mais deste Super-Herói que, infelizmente, tem um neuroblastoma, um vilão agressivo de nível IV com metástases nos ossos e na medula. Já esteve no IPO de Lisboa e já fez quimioterapia. Não foi suficiente para a cura. Em Portugal já não há mais nenhum tratamento a fazer. A esperança está em Barcelona, através de um ensaio clínico na área do neuroblastoma. Promissor, é certo, mas com um custo de 173 mil euros. Ainda não temos o suficiente.... Eu estou a ajudar e a dar o meu melhor ao Salvador, mas sozinha não chego lá. Por isso, quero apenas partilhar esta minha mensagem e fazê-la chegar o mais longe possível. E cada um pode contribuir. A página de Facebook do Salvador está na minha bio e lá podem encontrar a história deste super herói, assim como os dados para os donativos! Gosto tanto dele! Grata a todos! https://www.facebook.com/Salvadorosuperheroi/ ❤️

