CP. Menos comboios a circular na Linha de Cascais em agosto

Devido à crise que enfrenta, a CP – Comboios de Portugal vai reduzir o número de comboios a circular na Linha de Cascais, de 5 de agosto a 9 de setembro. Com isto, irá dar-se uma redução de horários no mesmo espaço de tempo.

De acordo com o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas à Lusa, trata-se de uma redução "ligeira" e "sazonal", o que é “prática corrente no setor dos transportes”.

Com esta redução, os comboios em hora de ponta vão passar a partir de 15 em 15 minutos, em vez de 12 em 12 minutos, de acordo com uma análise feita pela Lusa. "Em 9 de setembro serão repostos os horários atualmente em vigor", garantiu a fonte.

No mesmo comunicada à agência, são referidos "outros horários sazonais em diversas linhas da CP"que vão sofrer alterações nos seus horários, sem especificarem quais são as linhas em questão. Relativamente a estas, a data exata de reposição dos horários não é conhecida, apenas se sabe que está para "setembro/outubro".

A CP – Comboios de Portugal enfrenta neste momento uma crise na sua frota: falta de comboios devido a avarias, tudo isto porque os comboios são muito velhos e as oficinas não têm mão-de-obra suficiente para os manter e reparar, de acordo com a notícia avançada pelo Público, este mês.