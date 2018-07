Tancos. Audições marcadas para terça-feira

O chefe de Estado-Maior General do Exército (CEME), Rovisco Duarte, vai ser ouvido no Parlamento na terça-feira, 31 de julho, para falar sobre a questão do material roubado em Tancos. No mesmo dia vão, também, ser ouvidos a secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes, e a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda.

Estas audições serão à porta aberta e pretendem resolver de vez as questões em volta dos Tancos. Esta decisão foi tomada pelos grupos parlamentares e o presidente da Comissão de Defesa, Marco António Costa.

É a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, a primeira a ser ouvida às 9h30. Depois, segue-se a secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes, às 11h30.

Por fim, o chefe de Estado-Maior General do Exército (CEME), Rovisco Duarte terá a sua audiência às 15h30.