Laura Figueiredo está de luto

Foi esta a tua forma de dizer adeus meu irmão... Sempre de aparência calma, a que te definia, para quem não te sabia ver, com cores demasiado especiais para sabermos definir, foste o ser mais puro que conheci até hoje, era tão fácil gostar de ti, tímido desde sempre, com uma bondade capaz de conquistar e cativar tudo e todos, o bichinho da mana como te chamava. Ontem quando vi esta imagem pensei “que imagem linda, ele está tão bem, no fim de semana vou lhe ligar...” E agora? Como é que eu faço com tudo que tinha para te dizer, o “oi loura” onde vai estar? Vou amar-te para sempre, sentir a tua falta para sempre e juro que nunca mais vou deixar para depois. A vida é rápida de mais, incerta de mais... Não esperem plo fim de semana nem sequer plo amanhã, amem hoje, digam hoje, façam hoje. Te amo estaremos juntos para sempre.

