Marcas com ‘H’: ClementinAtelier, doce e delicada

As obras de arte são o espelho da alma do artista e na ClementinAtelier não é excepção: cada peça em cerâmica revela toda a dedicação de Rita ao seu trabalho e a arte que lhe sai das mãos, materializada em peças extraordinárias, funcionais, delicadas e muito originais.

Fizemos as quatro perguntas-chave para conhecer um pouco melhor este projecto, e eis o que descobrimos:

CLEMENTINATELIER EM DATAS:

A clementinAtelier surge em paralelo com um projecto que um amigo me desafiou a desenvolver, após ter descoberto que era licenciada em design de cerâmica. A base desse projecto eram uns galos de Barcelos com alma francesa, que foram para mim uma grande “escola”.

O projecto acabou por ficar adormecido, embora tenha grande vontade de o acordar, mas as pequenas coisas que a clementinAtelier foi desenvolvendo acabaram por despertar uma série de sentimentos e vontades que nos fizeram embarcar nesta aventura a 100%. A partir daí todas as conquistas foram importantes, os primeiros workshops, as primeiras lojas que nos contactaram.

Em Dezembro de 2017 falamos para a revista Visão sobre os benefÍcios da cerâmica, mas 2018 tem sido um ano de grandes emoções, no inicio do ano uma das nossas peças aparece no programa da querida Filipa Gomes, “Cozinha com Twist, temos dois restaurantes com as nossas peças e temos dois projectos fantásticos em curso mas que ainda não podemos revelar.

A CLEMENTINATELIER PARA ESTE MUNDO E O OUTRO:

A nossa missão é poder oferecer às pessoas peças com personalidade, que contem algo a quem as vê e usa, fazemos peças funcionais com a qualidade que o handmade pode proporcionar, onde deixamos um pouco do nosso amor pela cerâmica em cada peça que trabalhamos.

QUEM ‘MERECIA’ MESMO TER UMA PEÇA CLEMENTINATELIER EM CASA:

Meryl Streep!

PROJECTO DE SONHO OU MISSÃO (QUASE) IMPOSSÍVEL:

Seria fantástico podermos chegar a mais lojas por todo o mundo e aparecer numa revista de design género AD, outro grande sonho julgo que estará prestes acontecer e por isso não podemos revelar, mas o mais o importante é poder fazer a ClementinAtelier crescer sem nunca deixar de fazer peças pelas minhas mãos.

Obrigada, Rita, por nos abrir as portas e nos deixar provar um pouco desta Clementina tão doce!



