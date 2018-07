Juan Carlos pede ao filho que se divorcie de Letizia...duas vezes

O casamento de Letizia e Felipe tem dado muito que falar e, nos últimos tempos, até Juan Carlos pede ao filho que este se divorcie.

Uma das cenas mais mediáticas aconteceu no fim da missa do domingo de Páscoa, quando a Rainha Letizia se colocou em frente às filhas e à avó, a rainha emérita Sofia, impedindo que as três fossem fotografadas juntas. No momento, Felipe VI tentou acalmar a situação, mas sem sucesso.

Quem não gostou do episódio foi Juan Carlos, que se mostrou surpreendido com o sucedido, tendo sido o próprio a pedir ao filho que acalmasse a situação, de forma a impedir que acontecesse algo pior.

Uns meses depois, e de acordo com o jornal El Español, a jornalista Pilar Eyre refere, na sua coluna Lecturas, que o rei emérito se dirigiu ao filho e disse: “Felipe, porra, divorcia-te de uma vez. Onde é que vamos chegar?”

“Naquela altura, ouviu-se o Juan Carlos dizer a Felipe — depois de ela [Letizia] sair e deixar as filhas a dormir — “Divorcia-te”. Esta é a crise mais evidente e oficial que houve entre eles”, afirmou outro jornalista, Jaime Peñafiel, que cobre eventos da Família Real espanhola para o mesmo jornal.