Portugal está na final do europeu sub-19

Os sub-19 de Portugal bateram, esta quinta-feira, a seleção da Ucrânia no jogo das meias-finais e garantiram um lugar na final do europeu.

O resultado ficou estabelecido logo na primeira meia hora do jogo: Pedro Correia marcou o primeiro golo da partida aos 2 minutos, Diogo Jota bisou em dois minutos (19 e 21) e Francisco Trincão também bisou em três minutos (28 e 31).

Os comandados de Hélio Sousa têm assim lugar garantido na final do europeu sub-19, marcada para as 17h30 do próximo domingo.

A final será disputada contra o vencedor da outra semifinal: Itália ou Inglaterra.