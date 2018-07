Lucro da EDP cai 16% para 380 milhões de euros

A elétrica portuguesa lembra, no entanto, que este número fica "3% aquém do primeiro semestre de 2017 numa base proforma".

Os lucros da EDP fixaram-se nos 380 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa uma queda de 16% face a igual período do ano passado, altura em que rondou os 450 milhões de euros.

A elétrica portuguesa lembra, no entanto, que este número fica "3% aquém do primeiro semestre de 2017 numa base proforma. Excluindo efeitos não recorrentes, o resultado líquido recorrente subiu 5% em termos homólogos, para 457 milhões de euros, uma vez que o crescimento na EDP Brasil e a melhoria de mercado na P. Ibérica mais que compensaramo efeito de alterações regulatórias em Portugal, anunciadas no quarto trimestre", revela em comunicado.

A EDP indica que o EBITDA consolidado (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ascendeu a 1.722 milhões de euros na primeira metade de 2018, uma queda de 10% face a igual período de 2017.

A capacidade instalada do grupo liderado por António Mexia subiu 2% em termos homólogos, para os 26,8 gigawatts (GW) até junho, e a produção 7% para 38.191 GWh, dos quais 72% renováveis, que compara com um peso de 60% em igual período do ano passado.

