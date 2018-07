Grécia. Depois das chamas, chuvas torrenciais provocam várias inundações no país | Vídeo

Ainda no rescaldo da tragédia que está a afetar a Grécia, agora são as chuvas torrenciais que se fazem sentir na zona de Atenas.

Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram parques de estacionamento na zona de Maroussi, com carros submersos e lagos de água e lama que se formaram de repente.

As autoridades do país já avisaram para os condutores evitarem determinadas estradas e, de acordo com o jornal Ta Nea, os bombeiros já receberam, pelo menos, 140 pedidos de ajuda nas últimas horas.