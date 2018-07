Ocorreu esta sexta-feira, em São Pedro de Penaferrim, Sintra, um acidente que resultou numa vítima mortal.

O veículo encontrava-se na A16 no sentido Lisboa – Cascais quando embateu no separador da Via Verde, junto às portagens.

O alerta foi dado às 9h e, de acordo com a TVI, foram disponibilizados seis veículos e 14 operacionais.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa avançou ainda que a vítima mortal se trata de um home.