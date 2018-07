Sporting avança com queixa contra Gelson e pede indemnização

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado a informar que vai avançar com uma queixa na FIFA e com um pedido de indemnização contra Gelson Martins e contra o Atlético de Madrid.

Depois do extremo português ser oficializado no Atlético de Madrid, os leões vieram agora dizer que o comportamento do clube espanhol nas negociações pela aquisição do jogador, que rescindiu o contrato, foi "inaceitável".

Leia o comunicado na íntegra:

Face ao inaceitável comportamento do Club Atlético de Madrid no processo relativo ao atleta Gelson Batalha Martins, que repudiamos, o Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD – que nesta negociação coomo em quaisquer outras apenas defenderá os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e não quaisquer outros – deliberou, por unanimidade, apresentar uma participação na FIFA com pedido indemnizatório ao atleta e ao Clube, e pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos.

Lisboa, 27 de Julho de 2018

O Conselho de Administração da Sporting SAD