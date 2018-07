Alemanha. Incêndio ameaça área com explosivos da 2º Guerra

Um incêndio perto de uma aldeia a sudoeste de Berlim está a preocupar as autoridades. Em causa está uma zona nas redondezas onde ainda estão explosivos da Segunda Guerra Mundial enterrados.

De acordo com a agência Lusa, estão de momento 200 bombeiros a combater as chamas, que já obrigou à interrupção do trânsito em algumas estradasdaquela localidade.

De acordo com a agência alemã de notícias DPA, os bombeiros estão a ter dificuldades em conseguir chegar ao pinhal que fica perto da área onde estão enterrados os explosivos, uma vez que há a possibilidade de alguns já terem sido detonados devido às chamas.

Como em praticamente toda a Europa, também a Alemanha enfrenta uma onda de calor, e o risco de incêndio é muito alto, segundo as autoridades alemãs.