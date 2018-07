A partir da próxima semana o preço dos combustíveis volta a aumentar.

O preço da gasolina deverá aumentar cerca de 3 cêntimos por litro e o gasóleo 1,5 cêntimos em cada litro.

De acordo com dados disponíveis no site da Direção Geral de Energia e Geologia, tendo por base o preço da gasolina 95 e do gasóleo, verifica-se que, o preço médio destes combustíveis possa superar os 1,61 euros por litro e 1,4 euros por litro, respetivamente, na próxima segunda-feira.