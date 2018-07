GNR recolhe 54 gatos de habitação em Mafra por suspeitas de maus tratos a animais

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, recolheu no passado dia 25 de julho 54 gatos do interior de uma habitação de um casal de idosos, que reside em Mafra, por haver suspeitas do crime de maus tratos a animais de companhia.

A recolha foi feita depois de uma denúncia que dava conta de “uma situação de maus tratos a animais de companhia”, tendo os militares da GRR realizado uma fiscalização à residência, onde constataram que havia fracas condições de bem-estar animal e salubridade pública.

Assim, a GNR, numa ação conjunta com a associação “Adoro Mimos”, Gabinete Médico Veterinário Municipal de Mafra e Autoridade de Saúde, “procederam à recolha dos animais, para um centro de recolha apropriado”.

Os idosos foram sinalizados e acompanhados pelas entidades competentes.