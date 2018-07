Eclipse Lunar. É assim que está a ser visto em vários pontos do mundo | Fotogaleria

Susana Ferreira, coordenadora do curso de Iniciação à Astronomia e Astrofísica, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e membro do Observatório Astronómico de Lisboa, explicou ao SOL que o eclipse lunar de hoje se trata mesmo do “maior dos últimos tempos” – , e durará sensivelmente quatro horas (3h55).

O eclipse está a ser visível em quase todo o mundo - só a zona do norte da América é que estará privada deste fenómeno.

(As imagens foram tiradas a partir do Cairo, no Egito)