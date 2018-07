Grécia. Número de vítimas mortais nos incêndios sobe para 88

Novo balanço dá conta de nova subida do número de vítimas mortais.

As três crianças – duas gémeas de nove anos e um menino de 11 -, são as mais recentes confirmadas vítimas mortais dos incêndios na Grécia.

Além disso, também uma mulher de 42 anos que se encontrava internada, acabou por morrer no hospital.

Há, de acordo com o ministério da Saúde do país, 48 pessoas hospitalizadas, incluindo duas crianças, e segundo as autoridades, nove dos mais de 180 feridos estão em estado crítico.

Recorde-se que, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, assumiu ontem "a responsabilidade política pela tragédia" dos incêndios que tiveram início na segunda-feira.