E o vencedor virtual da Volta a França é Geraint Thomas

O ciclista de Gales da Sky manteve a vantagem que tinha no contra-relógio individual e conquistou a Grand Boucle

O galês Geraint Thomas, da Sky, confirmou este sábado o triunfo na Volta a França. O ciclista acabou em terceiro lugar no contra-relógio da 20ª e penúltima etapa do Tour, ganha pelo holandês Tom Dumoulin, da Sunweb.

Com este resultado, Geraint Thomas fica com 1.51 minutos de avanço sobre Dumoulin e com 2.24 sobre Froome, que este sábado ultrapassou o esloveno Primoz Roglic, da LottoNL-Jumbo, ascendendo ao terceiro lugar.

Amanhã, domingo, será a etapa de ouro de Geraint Thomas. O último teste da Volta a França tem 116 quilómetros e ligará Houilles aos Campos Elísios, em Paris.