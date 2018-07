Benfica empatou com a Juventus

Golo de Alex Grimaldo aos 65 minutos pôs os encarnados em vantagem, mas, aos 83 minutos, a Juventus repôs a igualdade. As duas equipas ainda foram a penaltis, com o Benfica a perder 2-4.

Alex Grimaldo marcou aos 65 minutos e o Benfica ainda esteve a ganhar frente à Juventus, por 1-0, no jogo a contar para a International Champions Cup, o segundo dos encarnados no torneio amigável. O golo do lateral-esquerdo espanhol teve origem na marcação de um livre direto que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes Perín.

Mas, aos 83 minutos, Clemenza marcou, de pé esquerdo, e repôs o empate.

As duas equipas foram a penaltis e o benfica acabou por perder 2-4.