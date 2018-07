Criança britânica morre em piscina no Algarve

Uma criança britânica com 10 anos morreu afogada, este sábado, na piscina do empreendimento turístico Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, no concelho de Silves.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado às 16h40. O INEM ainda tentou reanimar a menina, que estaria a brincar com os irmãos na piscina quando ocorreu o acidente, mas sem sucesso.

O Ministério Público vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Na semana passada, uma outra criança, com seis anos, também morreu numa piscina no Arrábida Country Retreat, em Azeitão. Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança estava em paragem cardiorespiratória. Foi levada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde veio a falecer. O Ministério Público também está a investigar este caso.