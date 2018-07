Conheça os números dos jogadores do Porto na nova época

Numeração foi revelada aos adeptos durante o jogo de apresentação que decorreu, este sábado, no Estádio do Dragão

O Futebol Clube do Porto (FCP) divulgou a numeração dos jogadores para a nova época durante o jogo de apresentação que decorreu, este sábado, no Estádio do Dragão, frente ao Newcastle.

Eis a lista completa dos jogadores e respetivos números:

1 – Casillas

2 – Maxi Pereira

4 – Diogo Leite

5 – Chidozie

6 – Bruno Costa

7 – Hernâni

8 – Brahimi

9 – Aboubakar

10 – Óliver

11 – Marega

12 – José Sá

13 – Alex Telles

14 – Marius

16 – Herrera

17 – Jesus Corona

19 – Mbemba

20 – Adrián

21 – André Pereira

22 – Danilo

23 – João Pedro

25 – Otávio

26 – Vaná

27 – Sérgio Oliveira

28 – Felipe

29 – Soares

40 - Fabiano