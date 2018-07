61 migrantes resgatados pela Polícia Marítima que está em missão na Grécia

Os imigrantes são oriundos do Afeganistão, Congo e Burkina Faso

Foram resgatados na madrugada de sábado 61 migrantes, entre eles 28 crianças, pela equipa da Polícia Marítima que está em missão na Grécia.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), num comunicado a que a agência Lusa teve acesso, foi detetado um bote com 61 migrantes ao largo de Eftalou, ainda em território turco, sendo posteriormente resgatados em território grego.

Os imigrantes, oriundos do Afeganistão, Congo e Burkina Faso, são, segundo a AMN, 17 homens, 16 mulheres e 28 crianças e desembarcaram em segurança no porto grego de Skala Skaminia.

A Polícia Marítima está na Grécia no âmbito da agência europeia de controlo de fronteiras FRONTEX e tem a missão de apoiar a guarda costeira grega no controlo e vigilância no combate ao crime transfronteiriço.