KuantoKusta vai permitir a venda de produtos

A plataforma online de comparação de preços KuantoKusta vai, a partir de setembro, permitir a venda de produtos, o que vai exigir um investimento de dois milhões.

A ideia é funcionar como intermediária entre os utilizadores e as lojas e também irá controlar o processo de envio dos produtos e se, por exemplo, a entrega é feita no prazo indicado. Numa primeira fase vai abranger 50 lojas.

"Hoje a pessoa entra no KuantoKusta e é direcionada para outras lojas, como a Worten. Se essa mesma pessoa quiser uma mochila da Decathlon, vai ter de voltar ao KuantoKusta para procurar a mochila e ir para o 'site' da Decathlon. No 'market place', vai ser possível comprar tudo num único 'check out', independentemente da loja", afirmou Thiago Borba à Lusa.

Numa fase inicial, entre setembro e dezembro, a plataforma estima chegar às 100 mil encomendas, número que deverá ser de 850 mil em 2020.

Criada em 2005 em Portugal, a plataforma já esteve presente no Brasil e em Espanha, mas agora só se dedica ao mercado nacional.

No ano passado, o KuantoKusta gerou vendas de 450 milhões de euros para as 700 lojas associadas.

Quanto à faturação da própria empresa que gere a plataforma ascendeu aos cerca de dois milhões de euros em 2017, tendo por base cliques dos utilizadores e comissões sobre as transações feitas (que foram monitorizadas).

No primeiro semestre deste ano, a empresa já arrecadou 1,5 milhões de euros em faturação, isto porque fez "pequenas mudanças" na plataforma como a criação de uma área privada para o utilizador e a aposta em campanhas, referiu