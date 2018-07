Taxa de desemprego. Valor tão baixo só em outubro de 2002

Dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a taxa de desemprego relativa ao mês de maio fixou-se nos 7% (menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior).

Comparando com o mês de maio do ano passado, o desemprego diminuiu 2,2 pontos percentuais. O INE realça ainda que, no que diz respeito ao desemprego, só há números semelhantes a estes em outubro de 2002.

A publicação do INE diz ainda que “a população desempregada de maio foi estimada em 362,8 mil pessoas, tendo diminuído 1,4% em relação ao mês precedente (menos 5,1 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4 791,8 mil pessoas, tendo aumentado 1,7 mil (a que corresponde uma variação relativa quase nula) relativamente ao mês anterior”.