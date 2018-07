Título europeu de sub-19 provocou uma enorme onda de reações

É caso para dizer que Portugal ‘vibrou’ por completo com a conquista do europeu de sub-19.

De Ronaldo a Marcelo Rebelo de Sousa, de Peseiro a Ricardinho, ou até mesmo de António Costa ao West Ham, os comentários não pararam.

Reveja aqui alguns dos nomes que congratularam os mais recentes campeões europeus: Ronaldo, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Sérgio Conceição, Peseiro, Diogo Dalot (não foi disponibilizado pelo Manchester United, e, por isso, não foi convocado), Ricardinho, Diogo Costa (habitual guarda-redes desta equipa mas ausente da final por lesão), Rony Lopes, João Mário, João Paulo Rebelo (Secretário de Estado da Juventude e do Desporto), Deco, Nani, Pepe, Carlos Carvalhal e Bernando Silva. Houve ainda clubes a congratular a ‘geração de ouro’: Porto, Sporting, Benfica, Braga e Vitoria Sport Clube.

Portugal win “European” Under 19 :))

And born a new star to Portuguese football... pic.twitter.com/kwhFJQGScU